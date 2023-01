Inspecteur Sven Pichal geeft lezing voor Neos Maaseik

Onder grote belangstelling en met een drankje vooraf werd in Kasteel Wurfeld uitgekeken naar de voordracht met de titel 'Sven consumeert'. Sven Pichal was de voorbije jaren de bevoorrechte getuige van wat we allemaal consumeren. Hij kreeg inzicht in de belangrijkste wetgeving. Hij debatteerde met alle geledingen binnen bedrijven over hoe ze tegenover klanten staan en hij sprak met klanten over hoe ze zich soms bekocht voelen. In een boeiende voordracht informeerde Sven de Neosleden hoe (on) machtig we zijn als consument. Vele voorbeelden uit de verschillende sectoren zoals de voedingsindustrie, kledingindustrie in Bangladesh maar ook de ontwikkelingen in het groener worden van onze economie kwamen ter sprake. Een zeer geslaagde voordracht. Er werd nog flink nagepraat onder het genot van koffie en vlaai.