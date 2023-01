Parket vervolgt verdachten van vechtpartij met bromfietser in Lommel voor slagen en verwondingen

De drie tieners die in Lommel een bromfietser in elkaar schopten, worden vervolgd voor opzettelijke slagen en verwondingen, met verzwarende omstandigheden. Dit meldt het parket Limburg nadat burgemeester Bob Nijs (cd&v) het eerder had over poging tot doodslag.

In het weekend van 8 januari werd een 17-jarige bromfietser in elkaar geslagen toen hij probeerde in te rijden op drie jongeren. Het slachtoffer raakte hierbij ernstig gewond. Het filmpje van de vechtpartij ging viraal op sociale media en zorgde voor veel ophef. Enkele dagen later werden drie verdachten opgepakt: twee jongens van 18 en 19 jaar en een minderjarige.

Op de gemeenteraad kreeg burgemeester Nijs veel vragen over de zware agressie. Met de informatie waarover hij toen beschikte, stelde hij dat de drie verdachten vervolgd zouden worden voor poging tot doodslag.

Het parket Limburg tilt inderdaad zwaar aan de feiten. Toch blijkt de kwalificatie niet poging tot doodslag zoals de burgemeester zei, maar wel: opzettelijke slagen en verwondingen met verzwarende omstandigheden. Die verzwarende omstandigheden zijn onder andere de tijdelijke arbeidsongeschiktheid en het feit dat het slachtoffer minderjarig is. De minderjarige verdachte verscheen voor de jeugdrechter. De meerderjarige jongens worden daarnaast ook nog verdacht van diefstal met verzwarende omstandigheden, met name door twee of meer personen bij nacht.

De verdachten zullen hiervoor uiteindelijk voor de rechter verschijnen.

(maw)