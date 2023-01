Recordtransfer voor Antwerp: Willian Pacho deze zomer voor 16 miljoen naar Frankfurt

Antwerp dat een lucratieve uitgaande transfer afrondt: het is eigenlijk nog nooit echt gebeurd. Volgens Transfermarkt was Manuel Benson tot dusver de duurste – afgelopen zomer ging hij voor 4 miljoen euro naar het Burnley van Vincent Kompany -, maar hij wordt nu van die eerste plek gestoten. En hoe!

Duitse bronnen melden ons dat Frankfurt op het punt staat om Willian Pacho binnen te halen – informatie die in makelaarsmiddens bevestigd wordt. De Duitsers gaan 16 miljoen euro betalen voor de centrale verdediger uit Ecuador. Er is ook een stevig percentage op de doorverkoop voorzien, dus als Pacho zich in de Bundesliga blijft ontwikkelen en nog een stapje hogerop versiert, dan zal Antwerp daar financieel van meeprofiteren. De deal is, op punten en komma’s na, helemaal rond.

Mark van Bommel moet evenwel niet wanhopen: Pacho, die woensdag op training ontbrak voor een bezoek aan Frankfurt, blijft gewoon tot eind dit seizoen op de Bosuil voetballen. Pas in de zomer maakt hij de overstap naar het huidige nummer vier van Duitsland. Dat is goed onderhandeld van CEO Sven Jaecques en sportief directeur Marc Overmars: zij wisten de jackpot te versieren, maar zorgen tegelijk voor sportieve continuïteit op korte termijn. Antwerp heeft nu voldoende tijd om een waardige vervanger te vinden.

Vaste waarde naast Alderweireld

In Deurne-Noord heeft Pacho erg gegroeid als voetballer. Antwerp haalde de speler ruim één jaar geleden weg bij Independiente in zijn thuisland – toen kostte hij ongeveer drie miljoen euro. Dit seizoen is Pacho, die een goede band heeft met Van Bommel, een vaste waarde naast Toby Alderweireld in het hart van de defensie: hij speelde in 21 competitiewedstrijden mee. Pacho heeft snelheid, duelkracht en een goeie inspeelpass. Hij heet ook erg leergierig te zijn en heeft kortom vele kwaliteiten om uit te groeien tot een moderne topverdediger.

Het was een kwestie van tijd voor Pacho naar het buitenland zou gaan. Deze winter wilden ook Rangers uit Schotland en AS Monaco uit Frankrijk ver gaan om de WK-ganger aan te werven, maar het is dus Frankfurt dat aan het langste eind trekt. Pacho valt net buiten de top tien van duurste vertrekkers uit België. Op nummer één in dat lijstje prijkt Charles De Ketelaere, voor 35 miljoen euro naar AC Milan.

Pacho wil Antwerp langs de grote poort verlaten. In zijn omgeving valt te horen dat hij droomt van een prijs. Antwerp kan nog de beker en de titel pakken.

Bij Antwerp was niemand bereikbaar voor commentaar, maar het valt te denken dat grote baas Paul Gheysens bijzonder tevreden zal zijn met deze prestigieuze overeenkomst.