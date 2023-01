Groot sluikstort gevonden in Kanne: “Wie heeft het lef om die troep achter te laten?”

Langs de Zwarte Kruisstraat in Riemst heeft een passant donderdagochtend een groot sluikstort ontdekt. Er werd voor ongeveer een volle aanhangwagen aan afval gestort. “Wie heeft het lef dat te doen?”

De Zwarte Kruisstraat is een ruilverkavelingsweg en een behoorlijk drukke verbindingsweg tussen de dorpen Kanne en Zussen. “Het sluikstort moet hier pas liggen sinds woensdagavond of -nacht”, meent een wandelaar uit de buurt die er dagelijks een rondje maakt.

Het sluikstort bestaat uit huishoudelijk afval maar ook uit elektrisch materiaal, TL-verlichting, emmers, oliebussen, paletten, een ladekast. Alles samen ongeveer een volle aanhangwagen. “Je vraagt je af wie dergelijke troep hier achterlaat, wie dat lef heeft”, zegt Mike Lahaye, gemeentelijk coördinator groeven en veiligheid die donderdagmorgen toevallig in de buurt was. De gemeentelijke milieudienst gaat de afvalberg zo snel mogelijk opruimen nadat er onderzocht wordt of de daders eventuele sporen hebben achtergelaten. eva