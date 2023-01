Michael Bublé getuigt over hoe de ziekte van zijn zoontje hem veranderde: “Ik ben helemaal geen superheld”

De Canadese zanger Michael Bublé heeft in een openhartig interview met Red magazine getuigd over de kankerdiagnose van zijn zoontje Noah. Naar eigen zeggen heeft de ziekte ervoor gezorgd dat Bublé zelf weer met de voeten op de grond belandde. “Op het podium was ik een soort superheld geworden die ik altijd wou zijn, maar sinds de ondenkbare diagnose ben ik dat alter ego verloren.”

Bublé, die vooral furore maakte in de jaren 2000, heeft het de laatste jaren niet gemakkelijk gehad. In 2016 werd bij zijn toen driejarig zoontje Noah een zeldzame vorm van leverkanker vastgesteld. “Natuurlijk heeft dat een grote impact op mij gehad”, vertelt Bublé nu. “Het veranderde wat ik belangrijk vond en hoe ik naar het leven keek.”

“Het grootste deel van mijn leven was ik een entertainer, zeker op het podium. Ik werd eigenlijk een soort alter ego: de superheld die ik altijd al had willen zijn. Maar toen mijn vrouw en ik door deze ondenkbare periode moesten, ben ik dat alter ego kwijtgespeeld.”

De 47-jarige Bublé trouwde in 2011 met actrice Luisana Lopilato (35). De twee putten kracht uit elkaar, zegt de jazz-zanger. “Mijn vrouw en ik beseffen wat de ander nodig heeft. Ik zeg niet dat we perfect zijn - niemand is dat - maar we hebben veel begrip voor elkaar. Volgend jaar ga ik bijvoorbeeld een aantal maanden niet op tournee omdat zij een film gaat opnemen. Dan fungeer ik als papa op de set. Het maakt ons niet uit wat we doen, als we maar samen zijn.”

Met Noah (9) gaat het stilaan beter. Hij onderging chemotherapie en bestralingen en de kanker is in remissie. Bublé en Lopilato hebben naast Noah nog drie andere kinderen samen.