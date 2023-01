Fiets of auto: hoe ga jij naar je werk?

Op een jaar tijd ging het aantal Belgen dat met de auto naar het werk gaat van 78,4% naar 77,9%. De grote stijger is de fiets. Die bereikt ondertussen ruim 35% van de werknemers, een stijging van 7,4% in een jaar. Het openbaar vervoer stijgt met een 5,3% en zit qua gebruik terug op het niveau van 2019. Dat alles blijkt uit de mobiliteitsbarometer van HR-bedrijf Acerta.

Terwijl het autogebruik licht daalt, geven bedrijven hun personeel wel meer bedrijfswagens: 23% tegenover 22,3% een jaar ervoor.

Combinatie

De wagen blijft dus nog altijd koning onder de vervoersmiddelen om naar het werk te gaan, maar is lang niet meer het enige vervoermiddel voor werknemers.

Vaak gaat het bovendien om een combinatie van vervoersmodi, stelt Acerta vast in zijn mobiliteitsbarometer. De populairste combinatie is die van wagen en fiets: 19% regelt zijn verplaatsingen op die manier. 15% kiest exclusief voor de fiets. Wie kiest voor het openbaar vervoer combineert dat meestal niet met een ander vervoersmiddel (5,8%), of het is met de fiets (1,2%).

De mobiliteitsbarometer baseert zich op de loongegevens van werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector.

Bron: Jobat.be