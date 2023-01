Miss België Chayenne Van Aarle vindt de liefde: “Leeftijdsverschil van twintig jaar? De liefde plan je niet”

Over twee weken is ze Miss België af, maar Chayenne Van Aarle heeft wel iets overgehouden aan dat jaar met een kroontje: een lief. Dat bevestigt ze aan onze redactie. Dat de man twintig jaar ouder is, maakt haar niet uit. “Liefde plan je niet”, zegt ze.

Van Aarle (23) leerde tv-maker en muziekproducer Nicolas Geniets (43) kennen toen ze een nummer opnam in zijn studio, zegt ze aan Het Laatste Nieuws. “‘Goh, supertoffe en lieve gast’, dacht ik. Hij stelde me direct op mijn gemak, maar voor de rest niks meer. Ik was niet op zoek naar een vriend. Integendeel. Ik ben een zelfstandige vrouw, ik heb geen man nodig, dacht ik. Maar nadat we wat berichtjes uitwisselden, begonnen we te daten. Pas toen voelden we allebei een hele intense klik en sloeg de vonk over.”

Het leeftijdsverschil was nooit een issue, zegt Van Aarle. “De liefde plan je niet. Ik heb drie relaties achter de rug en telkens was de man enkele jaren ouder. Ik vál gewoon meer op ouder, omdat ik een oude ziel ben. We zijn nu een maand samen. Nog pril, maar we zijn allebei keiverliefd.”