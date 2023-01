Vier Palestijnen gedood bij Israëlische raid op Westelijke Jordaanoever

Bij een Israëlische raid in Jenin, op de Westelijke Jordaanoever, zijn vier Palestijnen gedood. Anderen raakten zwaargewond. Dat heeft het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid laten weten.

Volgens de Palestijnse minister van Volksgezondheid is de situatie in het Palestijnse vluchtelingenkamp van Jenin “kritiek”. Volgens hem vuurden Israëlische troepen traangasgranaten af in de kinderafdeling van een ziekenhuis.

De situatie op de Westelijke Jordaanoever is al een hele tijd gespannen. Sinds een reeks aanslagen vorig jaar heeft het Israëlische leger het aantal razzia’s opgedreven. Daarbij komt het steeds weer tot dodelijke confrontaties.

Jenin geldt als een bolwerk van militante Palestijnen. Dit jaar werden al 21 Palestijnen gedood bij militaire operaties of door eigen aanslagen. Onder de dodelijke slachtoffers zijn ook vijf jongeren. In 2022 lieten 172 Palestijnen het leven, het hoogste aantal sinds 2006.