Pinkpop 2023: Tom Odell en nog zestien namen toegevoegd aan affiche

Tom Odell scoorde in 2013 een enorme hit met Another Love, Xavier Rudd deed dat een jaar eerder met Follow the Sun en Tove Lo stond in 2014 meerdere weken op 1 in Nederland met Habits.

Andere artiesten die het podium zullen betreden, zijn op de vrijdag het Ierse Picture This. De Britse zangeres Maisie Peters (die al eens in het voorprogramma van Ed Sheeran stond) en het Belgische The Haunted Youth dat recent het debuutalbum Dawn Of The Freak uitbracht. Tot slot zal ook de uit Los Angeles afkomstige Lauren Sanderson naar Pinkpop komen. Eerder werd al bekend dat de headliner op vrijdag P!NK is en dat ook Editors, The War On Drugs en Niall Horan die dag zullen optreden.

De zaterdag van Robbie Williams, Queens of the Stone Age, The Script en The Black Keys wordt aangevuld met de al eerder genoemden Xavier Rudd en Tove Lo. Daarnaast is er Rotterdamse rap van Kevin & The Animals, komt de The Driver Era naar Landgraaf en is er ook een Oekraïense band aan het affiche toegevoegd. Het gaat om Go-A dat ook de vorige zomer al op verschillende festivals te bewonderen viel. Tot slot is er een plekje ingeruimd voor The Jordan, het nieuwe project van Caroline van der Leeuw, voorheen bekend in muziekland als Caro Emerald.

De zondag is de dag van de Red Hot Chili Peppers, Goldband, Machine Gun Kelly, OneRepublic en dus ook Tom Odell. Andere nieuwe namen voor de slotdag van Pinkpop 2023 zijn Warpaint, GAYLE (bekend van de hit abcdefu) en The Lathums. De laatste drie nieuwe namen zijn de Belgische Brutus, Upsahl en Dylan. Het totale aantal bevestigde namen voor Pinkpop 2023 komt daarmee op 46.

Het programma per dag:

Vrijdag 16 juni:

P!NK, Editors, The War On Drugs, Niall Horan, The Lumineers, Ellie Goulding, Electric Callboy, Frenna Deluxe, The Hu, Picture This, Maisie Peters, Nova Twins, The Haunted Youth, Lauren Sanderson, MADOUX

Zaterdag 17 juni:

Robbie Williams, Queens of the Stone Age, The Script, The Black Keys, Hollywood Vampires, RONDÉ, Disturbed, Xavier Rudd, Kevin & The Animals, Tove Lo, The Driver Era, Go_A, The Jordan

Zondag 18 juni:

Red Hot Chili Peppers, Machine Gun Kelly, OneRepublic, Goldband, Tom Odell, Warpaint, DI-RECT, Tash Sultana, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, I Prevail, Nielson, GAYLE, Donnie, Only The Poets, Dylan, The Lathums, Brutus, Upsahl