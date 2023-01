NBA. Superster Stephen Curry uitgesloten tot zijn eigen verbazing, dolle Damian Lillard evenaart Michael Jordan met topmatch

Ook zonder zijn MVP kon Golden State de zege over de streep trekken in het Chase Center. Uitgerekend Poole maakte in de slotseconde de winnende lay-up. Stephen Curry eindigde uiteindelijk met 34 punten. Ook Klay Thompson (24 ptn) en Poole (21 ptn) waren belangrijk voor de zege. Bij de Grizzlies scoorde Ja Morant 29 punten. Golden State komt door de zege op de negende plaats in het westen, Memphis blijft tweede.

Philadelphia boekte intussen haar zesde zege op rij. De Sixers waren in het eigen Wells Fargo Center met 137-133 te sterk voor Brooklyn. Tyrese Maxey was verantwoordelijk voor 27 punten, Joel Embiid nam er 26 voor zijn rekening. Aan de zijde van de Nets waren Seth Curry en Kyrie Irving goed voor respectievelijk 32 en 30 punten.

Voor James Harden was het een weerzien met zijn vorige club. De 33-jarige Harden kwam tot 23 punten en 7 assists namens de thuisploeg. Ben Simmons (12 ptn) speelde vorig jaar nog bij Philadelphia. Bij zijn terugkeer in het shirt van Brooklyn werd hij voortdurend uitgefloten. De Sixers zijn door de goede reeks nu de nummer twee van de Eastern Conference, Brooklyn Nets staat vierde.

Damian Lillard was woensdag niet af te stoppen bij Portland, dat met 134-124 de maat nam van Utah. Lillard scoorde 60 punten (op een bepaald moment 20 op een rij), het op een na hoogste aantal van een speler dit seizoen. Bij Utah kon Lauri Markkanen (24 ptn) een nederlaag niet voorkomen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De LA Lakers wonnen bij de comeback van Anthony Davis met 113-104 van San Antonio. Davis, die twintig wedstrijden miste door een voetblessure, was meteen goed voor 21 punten, LeBron James bleef ditmaal steken op 20 punten.