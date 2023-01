Duizenden rode babykrabben palmen straten in: “Net een rode loper”

Ook dit jaar verlaten de rode babykrabben hun huis op het eiland om te verhuizen naar de oceaan. Op Kersteiland zag dat er eind december geweldig uit: duizenden krabjes vulden de straten. “Het is een natuurwonder en is buitengewoon om naar te kijken”, aldus fotograaf Will Parker die beelden maakte van het fenomeen. “Door hun grote hoeveelheid leek het alsof er overal een rode loper lag.”