Erik Van Looy kruipt vanavond in kandidatenstoel van Nederlandse versie ‘De slimste mens’: “Hier droomde ik stiekem al jaren van”

De Nederlandse versie van ‘De slimste mens’ verwelkomt vanavond een speciale kandidaat. Erik Van Looy, presentator van het Belgische origineel, verlaat voor een keer zijn presentatiedesk om zelf een gooi te doen naar de oorkonde. En Van Looy heeft er zin in, zo vertelt hij aan HLN: “Ik heb me fanatiek voorbereid.”

Exact 20 jaar geleden, in het allereerste seizoen van ‘De slimste mens ter wereld’, speelde Van Looy ook al eens mee in de Belgische versie. Hij hield het toen vijf afleveringen vol en strandde uiteindelijk in de halve finale. Het jaar nadien volgde hij Bruno Wyndaele op als presentator.

Maar vanavond krijgt hij na lange tijd dus eindelijk nog eens de kans om zich als kandidaat te bewijzen. “Hier droomde ik stiekem al jaren van”, vertelt Van Looy. De presentator-regisseur is een echt competitiebeest. Als tiener deed hij al mee aan spelprogramma’s als Retroscoop en Cinemanie. “Dat waren filmquizzen, omdat ik daar wel wat over wist. Maar na haast 20 jaar ‘Slimste mens’ presenteren, is mijn kennis gelukkig verbreed. Ik heb me bovendien fanatiek voorbereid. Ik ken zowel de nieuwe Italiaanse premier Giorgia Meloni als de oude Mario Draghi. Dat zou ik normaal gezien niet weten. Net zoals ik de Britse premiers Rishi Sunak en Liz Truss ken.”

Van Looy blokte een heleboel lijstjes van buiten en hoopt te kunnen meedingen voor de winst. Al wil hij vooral testen hoe het met zijn “mentale aftakeling” gesteld is, zegt hij zelf. “Uit de statistieken van de winnaars blijkt dat je tussen 38 en 43 jaar moet zijn om echt te kunnen scoren. Daar zit ik een heel eind boven. Het klopt ook dat zestigjarigen amper of niet meedoen bij ons en er doorgaans vrij snel uit liggen. Ik wil zelf eens de proef op de som nemen.” Wie benieuwd is hoe de presentator het ervan afbrengt, kan vanavond om 20.34 uur afstemmen op NPO1.