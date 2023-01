Menen verliest ook laatste duel in Champions League volleybal, Roeselare tegen Maaseik in CEV Cup

Menen is er woensdag niet in geslaagd de eer te redden in de Champions League volleybal. De Belgische vicekampioen verloor ook zijn zesde en laatste groepswedstrijd. Tegen het Tsjechische Karlovarsko werd het 0-3 (24-26, 20-25, 17-25), zodat Menen de Europese campagne zonder setwinst afsloot.

Roeselare heeft zich woensdag niet voor de play-offs van de Champions League kunnen plaatsen. In zijn laatste groepswedstrijd leed de Belgische kampioen een 3-2 nederlaag bij het Italiaanse Civitanova. De setstanden waren 25-23, 26-28, 23-25, 25-17 en 15-9. Om tweede te worden in de groep, achter het ongenaakbare Civitanova, had Roeselare met 0-3 of 1-3 moeten winnen.

De beste derde werd ook nog voor de play-offs opgevist, maar Roeselare was de op een na beste derde en zet het Europese avontuur dus voort in de kwartfinales van de CEV Cup. Daarin treft het in een Belgisch onderonsje Maaseik. Roeselare speelt op 8 februari eerst thuis, een week later volgt in Limburg de terugwedstrijd.