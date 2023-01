Meisje (8) naar ziekenhuis gebracht nadat man haar aanvalt op plein in Borgerhout

Een meisje van acht jaar is woensdag aangevallen door een man op het Vinçotteplein in Borgerhout. De twintiger gaf haar enkele raken klappen, het meisje werd later naar het ziekenhuis gevoerd. Volgens de politie was de aanvaller wellicht verward.

De feiten deden zich voor iets na 16.30 uur. Het meisje kreeg rake klappen en liep mogelijk een hersenschudding op.

“De verdachte is een man van 21 jaar die op het moment van de feiten wellicht verward was en mogelijk in een psychose verkeerde”, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse lokale politie.

“Het meisje is thuis opgehaald met een ziekenwagen voor verzorging in het ziekenhuis. De verdachte is gearresteerd en is verhoord over de feiten.”