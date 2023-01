VIDEO. Remco Evenepoel en co zweten zich kapot in busje tijdens tocht van 2,5 uur naar hotel, waar taart wacht voor wereldkampioen

Geen dagzege voor Soudal Quick-Step in de Ronde van San Juan. Yves Lampaert sprintte naar een vierde plek, achter winnaar Fernando Gaviria. Na de etappe volgde nog een rit van 250 kilometer naar het hotel, in een klein busje en bij hoge temperaturen. Het was dus zweten voor Remco Evenepoel en co, maar in het hotel wachtte wel nog een feestje voor de jarige wereldkampioen.