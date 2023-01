Een veelzeggende emoticon: Tessa Wullaert reageert kort maar krachtig op nieuwe tweede plaats tijdens Gouden Schoen

De 29-jarige Wullaert is recordhoudster met drie Gouden Schoenen. Ze won de eerste editie in 2016 en in 2018 en 2019. Janice Cayman, de winnares van vorig jaar, heeft er twee (ook 2017) op haar schouw. In 2020 ging de Gouden Schoen naar Tine De Caigny en nu moest het gezicht van het Belgische vrouwenvoetbal dus Nicky Evrard voorlaten. Opnieuw werd ze tweede, maar in tegenstelling tot vorig jaar (1 punt) was het verschil nu aanzienlijk: 331 tegen 244 punten.

Wullaert was niet aanwezig in Antwerpen. Vorig jaar was ze dat wel en moest de geboren winnares de ontgoocheling verbijten tijdens een interview. Nu hield ze het bij een veelzeggende (en korte) reactie op haar Instagram-pagina.

Evrard ruilde afgelopen zomer AA Gent voor OH Leuven, de huidige koploper in de Lotto Super League. Als doelvrouw van de Belgische voetbalvrouwen schreef ze in 2022 mee vaderlandse sportgeschiedenis. De Red Flames bereikten op het EK een historische plaats in de kwartfinales en hadden dat mede te danken aan de 27-jarige Evrard, die onder andere twee strafschoppen stopte.

Wullaert pakte met Anderlecht de dubbel (titel en beker), kroonde zich opnieuw met een straatlengte voorsprong tot topschutster (35 goals en 18 assists), was internationaal de primus met 17 goals en 12 assists voor de Red Flames in de WK-kwalificaties en was de kapitein op het EK. In de zomer stapte ze over naar het Nederlandse Fortuna Sittard. Daar zit Wullaert intussen alweer aan zeven goals en negen assists. Niet goed genoeg voor een vierde Gouden Schoen dus, opnieuw.

“Die nederlaag is een van de grootste ontgoocheling uit mijn carrière”, zei Wullaert onlangs in ‘Kantine’ op Playsports over de verloren Gouden Schoen van 2022. “Dat ligt heel gevoelig bij mij. Dat ik hem al drie keer gewonnen heb? Ja, maar ook drie keer verloren. Ik heb nog plaats in mijn kast. Dat is gewoon mijn karakter, hoe ik ben. Dit heeft mij gebracht tot waar ik nu sta. Ik vind niet dat ik me anders moet gaan gedragen of mij daarvoor moet verontschuldigen. Ik wil altijd de beste zijn en mensen hun ongelijk bewezen. Dat vraagt veel energie, maar dat heef me zo ver gebracht.”