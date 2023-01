Zware ochtendspits op E403 na botsing tussen auto’s en bestelwagen: 10 kilometer file

Het ongeval gebeurde donderdagochtend rond 6.20 uur. Een Volkswagen Polo die net voorbij de afrit van Torhout kwam ging aan het slippen en kwam dwars over de weg te staan. Of dat gebeurde omdat de bestuurder een eerdere auto aanreed of zelf aangetikt werd door een achteropkomende wagen is niet duidelijk. In ieder geval werd de Volkswagen aangereden door een tweede voertuig die zelf nog in botsing kwam met een bestelwagen. Er kwam een ziekenwagen ter plaatse om verzorging te verlenen aan eventuele gewonden.

Door het ongeval en de Volkswagen die dwars over de weg stond was de E403 over twee rijstroken nagenoeg versperd. Het verkeer moest er passeren via de pechstrook. Het leidde al gauw tot grote files. Op de E403 zelf reikte de file om 7.30 uur al tot in Lichtervelde, goed voor ongeveer tien kilometer file. Maar ook op de secundaire wagen in Torhout staan er lange files. De politie sloot de oprit naar de E403 op de brug van Torhout af waardoor het verkeer op de R34 sterk gehinderd was. Door omrijdende bestuurders was het ook druk op de weg tussen Torhout en Veldegem.