Rusland is niet welkom op herdenking van bevrijding van Auschwitz

“Rekening houdend met de Russische agressie tegen een vrij en onafhankelijk Oekraïne, zijn de vertegenwoordigers van Rusland niet uitgenodigd om deel te nemen aan de viering van de verjaardag van de bevrijding van Auschwitz dit jaar”, vertelde museumwoordvoerder Pjotr Sawicki.

Tot nu was Rusland wel altijd aanwezig op de ceremonie die jaarlijks op 27 januari plaatsvindt. Maar volgens Pjotr Cywinski, de directeur van het museum, is het evident dat hij in het kader van de huidige oorlog geen uitnodiging naar de Russische ambassadeur kan sturen. “Ik hoop dat dit zal veranderen in de toekomst, maar we hebben nog een lang weg af te leggen.”