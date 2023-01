Er komt een centraal register in strijd tegen fietsdiefstallen

De verschillende overheden in ons land slaan de handen in elkaar in de strijd tegen fietsdiefstallen. Deze week sluit de federale regering met de gewesten een akkoord af voor de oprichting van een centraal fietsregister, MyBike. Daarop kan de eigenaar de gegevens van zijn fiets opslaan en aangifte indienen, maar ook nagaan of een tweedehands fiets niet als gestoken werd opgegeven.

De federale regering heeft de strijd tegen fietsendiefstal opgenomen in het Nationaal Veiligheidsplan. Cijfers uit 2020 wezen op liefst 70 diefstallen per dag, ofwel 24.592 fietsen over het hele jaar. Volgens een studie in opdracht van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) schat Vias Institute dat slechts 48 procent van de slachtoffers van fietsdiefstal aangifte doet bij de politie.

Op initiatief van minister Gilkinet komt er nu ook een nationaal fietsregister, dat gebaseerd is op het Brusselse systeem dat al bestaat onder de naam MyBike.Brussels. Na twee jaar onderhandelen komt er een samenwerkingsakkoord over het register. Dat werd al door de Waalse en de Brusselse regering bekrachtigd en wordt vrijdag door de federale regering en de Vlaamse regering bevestigd.

Ondertussen is al gestart met de bouw van de databank. De federale overheid staat in voor het beheer en de gewesten starten binnenkort de ontwikkeling van het gebruikersportaal. De politiediensten zullen de databank kunnen raadplegen. “Met de realisatie van MyBike bieden we fietseigenaren, maar ook politie en justitie, de instrumenten om fietsdiefstal op een efficiëntere en straffere manier aan te pakken”, aldus Gilkinet.

Concreet zullen fietsbezitters een gratis sticker kunnen aanvragen die op het frame van de fiets wordt aangebracht en niet kan worden verwijderd. Die sticker bevat een unieke code. In het register kan de eigenaar van de fiets veilig inloggen. Hij kan alle gegevens van de fiets opslaan en ook aangifte doen van diefstal. Bij de aankoop van een tweedehands fiets kan de potentiële koper de code op de fiets scannen en nagaan of deze door de eigenaar als gestolen is opgegeven. Er wordt ook een systeem ontwikkeld om de huidige Brusselse gebruikers naadloos in het nieuwe nationale systeem te integreren.

Volgens Brussels staatssecretaris Barbara Trachte zijn er intussen al meer dan 37.000 fietsen geregistreerd op MyBike.Brussels en worden er ook steeds meer teruggevonden. “Het systeem heeft dus zijn efficiëntie bewezen. Wij zijn dan ook heel tevreden dat deze ‘best practice’ nu naar het hele land wordt uitgebreid”, aldus Trachte.