Verzekeraars verhogen premies door stijgend aantal cyberincidenten

Volgens verzekeringsmakelaar Vanbreda resulteerde een op de vier gevallen (27 procent) van dergelijke incidenten in een bedrijfsonderbreking (met losgeldeis) en 12 procent in een datalek van gevoelige persoonlijke informatie. Bedrijven willen zich vaker tegen dit soort risico beschermen waardoor de premies in 2022 opnieuw zijn gestegen, zo bevestigt Tom Van Britsom, cyberexpert bij Vanbreda.

Zo steeg het volume van de door Vanbreda geïnde premies voor cyberpolissen vorig jaar met 30 procent tot een totaal van 13,2 miljoen euro. Maar de verzekeraars zijn op hun beurt meer terughoudend om dit soort risico’s te dekken en zijn strenger wanneer het komt op verzekeringsvoorwaarden.