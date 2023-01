“Praktijktesten tonen etnische discriminatie bij Airbnb in Brussel aan”

Een studie van professor Pieter-Paul Verhaeghe van de Vrije Universiteit Brussel en zijn team heeft aangetoond dat toeristen met een Marokkaans klinkende naam structureel worden gediscrimineerd bij het reserveren van een Airbnb in Brussel. Dat maakt de universiteit bekend in een persbericht. Het zijn vooral de ‘professionele’ hosts die blijken te discrimineren.

Op de huurwoningmarkt in België is het al geweten dat er sprake is van etnische discriminatie, maar Airbnb was nog een blinde vlek. Het onderzoek van de VUB-sociologen werd in de zomer van 2021 uitgevoerd via 1.043 geschreven correspondentietesten op Airbnb.

Fictieve binnenlandse toeristen vroegen bij de test aan het begin van de zomervakantie of ze de Airbnb-woning konden boeken voor een weekendje Brussel in september. De toeristen hadden een gelijkaardig profiel, maar het verschil zat hem in de Belgisch, Marokkaans of Pools klinkende namen. Over alle hosts heen gezien kregen de helft van de toeristen met een Belgische naam een positieve reactie, tegenover 47 procent bij de Poolse namen en 44 procent bij de Marokkaanse namen.

De onderverdeling tussen professionele en niet-professionele hosts levert het grootste verschil op. Bij professionele hosts is er in 61 procent van de gevallen een positief antwoord voor Belgische namen, maar voor Marokkaanse namen is dat slechts 46 procent. De Poolse namen zitten tussenin. Bij niet-professionele hosts is er geen discriminatie en zijn de percentages gelijklopend.

“Hoewel Airbnb racisme in de sterkste bewoordingen veroordeelt, tonen de resultaten aan dat het antidiscriminatiebeleid van Airbnb onvoldoende is om het probleem aan te pakken”, stelt Verhaeghe.