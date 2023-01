Remco Evenepoel probeert het nog in slotkilometer en ontsnapt weer aan valpartij in San Juan: “Had verjaardag net iets liever aan het zwembad doorgebracht”

“Just another day in paradise”, grapte Evenepoel. De hitte, de lange transfer, een mislukte aanval én opnieuw een bijna valpartij, rit vier was niet meteen een verjaardagsfeestje voor de wereldkampioen. “Ik had hem liever iets meer relax aan het zwembad gevierd. Dit was een ander soort verjaardag. (grijns) Een hele zware dag, heel warm ook, de weersvoorspellingen klopten niet. Ze hadden het over 25 graden, maar het was net zo goed weer 40 graden boven op de klim. Het ging ook voor het eerst echt snel. Het was saai en op het einde was er ook nog een valpartijtje waar zo’n 15 jongens bij lagen. Movistar trok door na de klim en wij waren toen Jakobsen en Morkov al kwijt. Gaviria is een verdiende winnaar. Het wordt geen fijne lange terugrit naar het hotel, maar ik kijk al uit naar het ijsje dat op me wacht bij de terugkeer.”

Excuses van Lampaert

Toch lieten Lampaert en Evenepoel de zege niet zomaar zonder slag of stoot aan Gaviria. Evenepoel zette nog een ultieme demarrage in op 1 km van de meet, alleen was die niet in beeld. In de finale waren er amper wedstrijdbeelden. “Het was de laatste tien km wind op kop. Ik heb het dan nog wel geprobeerd, maar ze zaten door die wind snel op mijn wiel. Daarna gokten we op een sprint met Yves.” De net toegekomen Lampaert verontschuldigde zich aan het tentje van de ploeg uitvoerig bij zijn kopman. “Waarom?”, reageerde die. “Wij waren toch niet de rapsten in die groep.” Lampaert verklaarde zich daarop nader. “Ik zat te snel in de wind en moest 350 meter sprinten. Ik wist wel dat ik bij Gaviria en Sagan moest aanpikken, maar intrinsiek zijn zij sneller. Jammer, ik had graag op het podium gestaan.”

Wat het klassement betreft, zijn de kaarten in San Juan alles behalve geschud. Na de rustdag van donderdag volgt vrijdag de koninginnenrit met aankomst op de Alto de Colorado. “Op enkele renners na die een tijdstraf kregen, zijn we nog allemaal aan mekaar gewaagd in het klassement. De komende twee ritten worden zwaar en over ongeveer dezelfde wegen. Dit was dus al een goeie verkenning. (lacht) Het wordt nog spannend en zeker niet makkelijk. Ik zag bij iedereen veel zout op de truien. Dat betekent dat ze afzien. Warmte en hoogte tegelijk, dat is een beetje zelfmoord.”