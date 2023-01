David Goffin mept zich voorbij landgenoot Kimmer Coppejans naar achtste finales van BW Open

David Goffin (ATP-50) heeft zich woensdag voor de achtste finales van het challengertoernooi in Louvain-la-Neuve (145.000 dollar) geplaatst.

In de eerste ronde nam de 32-jarige Luikenaar in een Belgisch onderonsje met 6-2 en 6-4 de maat van Kimmer Coppejans (ATP-220). Daar had hij 1 uur en 43 minuten voor nodig.

Om een plaats in de kwartfinales neemt Goffin het op tegen de Portugees Frederico Ferreira Silva (ATP-202). Die schakelde de Italiaan Raul Brancaccio (ATP-145) met 6-0 en 7-5 (7/4) uit. Het wordt de eerste ontmoeting tussen Goffin en de 27-jarige Ferreira Silva.