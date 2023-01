Gaviria pakt in Ronde van San Juan eerste zege voor nieuwe ploeg Movistar, Remco Evenepoel weet nipt valpartij te vermijden

De Colombiaanse spurter Fernando Gaviria (28) heeft in Barreal de vierde etappe in de Ronde van San Juan gewonnen, een rit met 2646 hoogtemeters waarbij het zwaartepunt voor halfweg lag. Gaviria is ook de nieuwe leider. Remco Evenepoel en Egan Bernal wisten voor de finish maar net een valpartij van Ryan Mullen te ontwijken. Yves Lampaert werd nog vierde.

Niemand minder dan ex-Tourwinnaar Egan Bernal, een van de kanshebbers op de eindzege, schoof mee in de vlucht van de dag.

Het waren Movistar en TotalEnergies die na de lastige eerste koershelft jacht maakten op de Colombiaan en dat maakte duidelijk welke snelle mannen er nog aan boord waren na de klim naar de Gruta Virgen de Andacollo: Fernando Gaviria en Peter Sagan wel, Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step) en leider Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) niet.

Op zeventig kilometer van de streep werden de vluchters (mét Bernal) gegrepen en kon de finale beginnen.

Filippo Ganna probeerde met een late uitval het fel uitgedunde peloton nog te verrassen, maar Fernando Gaviria ging er nog over en pakte zijn negende ritzeges ooit in San Juan voor Peter Sagan en Ganna. Het was zijn eerste zege voor zijn nieuwe ploeg Movistar. Voor Remco Evenepoel en Egan Bernal was het schrikken toen voor hen Ryan Mullen van Bora-Hansgrohe tegen de vlakte ging, ze konden hem maar net ontwijken. Oef!

Vandaag is er een rustdag en vrijdag staat de enige bergrit op het programma waar we zicht zullen krijgen om wie de eindwinst in de Ronde van San Juan kan binnenhalen. Krijgen we dan een krachttoer van Remco Evenepoel te zien?