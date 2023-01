Dan toch een verrassing: niet Courtois, maar De Bruyne ‘Beste Belg in Buitenland’

Drie ex-spelers van KRC Genk, die over de grenzen dus voor spektakel zorgden. Al was de volgorde van de drie toch een verrassing, met Thibaut Courtois die het beste jaar uit zijn loopbaan beleefde, maar in de stemming achter De Bruyne bleef. “Er staken er twee bovenuit, Thibaut of ik zouden het worden, ik was de gelukkige”, bleef de Limburgse Drongenaar op de vlakte. De Bruyne kende eveneens een topjaar, hij pakte de Engelse landstitel en werd door de fans verkozen tot ‘Premier League Player of the Year’.