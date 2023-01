Union Berlin pakte de tweede plaats in de Bundesliga, Frankfurt en Freiburg laten het liggen

Eintracht Frankfurt en Freiburg hebben 1-1 gelijkgespeeld en daarmee de kans laten liggen om respectievelijk naar de tweede en de derde plaats te springen in de Bundesliga. Union Berlin won wel met 1-2 van Werder Bremen en wordt zo tweede.

Eintracht Frankfurt, dat het straks in de Champions league opneemt tegen Napoli, is door het gelijkspel vierde met 31 punten, evenveel als vijfde Borussia Dortmund en zesde Freiburg. Dortmund won dankzij een treffer in de 93ste minuut met 1-2 van Mainz.

Bayern München is competitieleider met 36 punten. Union Berlin wipte wel over RB Leipzig naar de tweede plaats dankzij 1-2 winst bij Werder Bremen.