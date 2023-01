School waar leerkracht werd neergeschoten door zesjarige, werd meermaals gewaarschuwd voor mogelijk gevaar

“In de loop van een paar uur, drie verschillende keren - drie keer - werd de schooladministratie gewaarschuwd door bezorgde leraren en medewerkers dat de jongen een pistool bij zich had in de school en mensen bedreigde,” vertelde Diane Toscano, een advocaat van de lerares, Abby Zwerner, aan verslaggevers tijdens een nieuwsconferentie woensdag. “Maar de administratie kon het niet schelen.”

Zwerner werd eerder deze maand neergeschoten door haar zesjarige leerling op de Richneck basisschool in New Port. Het vuurwapen dat hij mee naar school had gesmokkeld was van zijn moeder en werd legaal gekocht. De leerkracht verkeerde in kritieke toestand nadat ze geraakt werd in haar hand en borstkas, maar stabiliseerde later. Ze verblijft niet langer in het ziekenhuis.

Om 11.30 uur op de bewuste dag zou Zwerner de directie op de hoogte hebben gebracht dat de zesjarige “gedreigd had een andere kind in elkaar te slaan.” Er werd niets gedaan door de schooladministratie, vertelde Toscano. Omstreeks 12.30 uur klopte een andere leerkracht aan bij de directie omdat zij geloofde dat de bewuste leerling een vuurwapen bij had en dat had bovengehaald tijdens de speeltijd. De directie zou daarop gereageerd hebben dat de kans erg klein was en dat de jongen te “kleine zakken” had voor een vuurwapen.

Om 13.00 uur liep een derde leerkracht naar de directie om te melden dat een ander kind wenend aan haar was komen vertellen dat de jongen een geweer bijhad. De jongen zou het getoond hebben en gedreigd hebben hem neer te schieten als hij er iets over zei. Een vierde leerkracht zou gevraagd hebben om de rugzak van de jongen te mogen doorzoeken, maar dat wees de directie af.

Een uur later werd Zwerner neergeschoten. “Abby en de andere leraren van de Richneck basisschool probeerden op 6 januari het juiste te doen”, zei Toscano, en voegde eraan toe dat ze van plan was een rechtszaak aan te spannen namens Zwerner. Toscano beweerde dat de administratie “verzuimde te handelen” ondanks het feit dat ze “kennis had van dreigend gevaar”.

De school zelf heeft nog niet gereageerd op het betoog van de advocaat.

(sgg)