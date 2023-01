Telenet Giants Antwerp tegen Luik door de grote poort naar finale Beker van België: “We waren op een missie”

Telenet Giants Antwerp kwalificeerde zich, onder het goedkeurend oog van Antwerps burgemeester Bart De Wever, door de grote poort voor de finale van de Beker van België. Met maar liefst 17 bommen veegde het de 72-59 nederlaag uit de heenwedstrijd van de halve finale van de Beker van België uit en zegevierde met 91-60 van Luik. In de finale, de achtste in 23 jaar voor de Sinjoren, wacht op 12 maart in Vorst Nationaal Oostende. “We waren op een missie en hebben die met veel bravoure ingevuld,” zei uitblinker Jean-Marc Mwema.

“De eerste shots vielen en dat geeft mij steeds een ongelooflijke kick. We waren vanaf de eerste seconde en na de slechte heenwedstrijd van zondag bij de les. Dat gaf energie en maakte mee deze kwalificatie mogelijk. Weet je, je krijgt niet elk seizoen de kans om een finale te spelen. Onze selectie heeft die boodschap perfect begrepen,” zei Spencer Butterfield. De Amerikaan was met zijn energie mee de bezieler van de winst en dus kwalificatie voor de Giants.

In een sfeervolle en met 3.000 toeschouwers gevulde Lotto Arena nam Luik via Nick Dragan een trefzekere start en nam met driepunters meteen het heft in handen: 6-10. Gelukkig voor de Giants stonden ook Jean-Marc Mwema en Spencer Butterfield aan het kanon. De Sinjoren reageerden gevat en namen na 11-11, met ook Reggie Upshaw, het initiatief over. Van 15-11 ging het met vele driepunters naar 21-20 en met bommen van Desonta Bradford naar een 30-20 Antwerpse bonus na het eerste kwart.

Telenet Giants Antwerp was on fire, was tevens bijzonder scherp in defense en pakte tegen de statische Luikse verdediging met een geweldige versnelling uit. Gevoed uit dominantie in de rebound en vooral met een ditmaal waanzinnige shotselectie ging het na 35-20 snel naar een 34-20 bonus en 43-20 voorsprong. Reggie Upshaw kreeg na een mooie fast-breaks en prachtige lay-up door referee onterecht een aanvallende fout aangesmeerd. Kapitein Jean-Marc Mwema en zijn ploegmaats behielden wel hun “cool” en ondanks weerwerk van een knappe Bram Bogaerts trokken de Giants met 11 op 20 collectieve driepunters in de eerste helft richting kleedkamer met een 52-31 tussenstand.

De Lotto Arena was klaar voor een sprankelende tweede helft en Telenet Giants Antwerp liet zijn fans niet in de steek. Luik probeerde nog een vuist te maken maar kwam op alle vlakken te kort. Desonta Butterfield, Robby Rogiers, Thijs De Ridder en Reggie Upshaw waren op de afspraak, Brandon Anderson, Seppe D’Espallier en Quinten Smout deden hun duit in het zakje en gaven dus steun aan Jean-Marc Mwema en Spencer Butterfield. Na 64-40, 75-46 en 82-58 ging het dan ook naar een verschroeiende 91-60 overwinning. “Ik ben fier op mijn ganse selectie. Ja, ik voerde enkele wissels door in de basisvijf. Maar diegenen die vandaag niet mochten startten antwoordden op het parket. Dat wil ik zien,” gaf een trotse coach Ivica Skelin nog mee.

Op 12 maart gaat Telenet Giants Antwerp in Vorst Nationaal op zoek naar een vijfde bekertriomf, de derde in vijf jaar, in de clubgeschiedenis. Zaterdag wacht in de BNXT League opnieuw Luik. Mits een zevende opeenvolgende zege is dan weer een definitieve stek in de Elite Gold (top-5) een feit. Telenet Giants Antwerp-Luik 91-60

Kwarts: 30-20, 22-11, 23-15, 16-14

Telenet Giants Antwerp: Anderson 10, Smout 3, Bradford 15, D’Espallier 4, De Ridder 7, Marinkovic 5, Rogiers 6, Butterfield 13, Mwema 14, Upshaw 14

Luik: Pottier 0, John Junior 2, Lemaire 0, Bogaerts 14, Bruwier 0, Noterman 2, Dragan 19, Rodriguez 5, Tumba 5, Cambo 6, Van Den Eynde 7