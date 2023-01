Plek waar Remco Evenepoel zijn slag sloeg in Luik-Bastenaken-Luik gaat uit parcours: uitloper iconische La Redoute geschrapt

Evenepoel sloeg in 2022 uitgerekend in de laatste hectometers van La Redoute zijn slag. — © BELGA

Remco Evenepoel zal op 23 april een ander plannetje moeten bedenken voor Luik-Bastenaken-Luik, want de plek waar hij vorig seizoen zijn slag sloeg, gaat uit het parcours. Het is te zeggen: La Redoute zal niet tot op de top beklommen worden, 300 meter eerder wordt er naar rechts afgeslagen, waarna er na een afdaling een nieuwe klim volgt, die officieel niet als helling wordt gecategoriseerd: de Côte de Cornémont. Ook de Côte des Forges maakt een comeback als voorlaatste helling voor de Roche-aux-Faucons.

De wijziging aan de Côte de la Redoute moet de mannen- en vrouwenkoers extra pigment geven. De renners zullen op ongeveer 300 meter van de top, op het zwaarste gedeelte van de klim, naar rechts draaien om na een afdaling de Côte de Cornémont te beklimmen, al is die officieel niet als klim geklasseerd.

Daarna volgt eerst nog de Côte des Forges, die vorig jaar niet in het parcours zat, voor de slotklim naar Roche-aux-Faucons wordt beklommen.

“Het parcours van Luik-Bastenaken-Luik evolueert altijd, jaar na jaar, met kleine wijzigingen”, aldus Christian Prudhomme, baas van organisator ASO. “Als je de demarrage van Remco Evenepoel in 2022 op La Redoute herbekijkt, blijf je verbaasd door de hevigheid ervan, terwijl ze tegelijk perfect gemaskeerd was.”

“De grote kampioenen van tegenwoordig zijn in staat om eender waar aan te vallen, ook van heel ver. Je hebt twee types favorieten: Evenepoel en Pogacar, maar evengoed kan een derde hond met het been gaan lopen. Daar is deze nieuwe finale voor gemaakt: voor renners die hun verbeelding de vrije loop laten. We zijn gelukkig gezegend met een generatie renners die lef hebben.”

De 109de editie van Luik-Bastenaken-Luik voor mannen zal 258,5 kilometer tellen. Er staan tien hellingen op het menu:

Côte de La Roche-en-Ardenne, km 69,7 - 2,8 km, 6,2 %

Côte de Saint-Roch, km 117 - 1 km, 11,2 %

Côte de Wanne, km 173,5 - 3,6 km, 5,1 %

Côte de Stockeu, km 180 - 1 km, 12,5 %

Côte de la Haute-Levée, km 184,2 - 2,2 km, 7,5 %

Col du Rosier, km 198,5 - 4,4 km, 5,9 %

Côte de Desnié, km 211,8 - 1,6 km, 8,1 %

Côte de la Redoute, km 224,5 - 1,6 km, 9,4 %

Côte des Forges, km 235,2 - 1,3 km, 7,8 %

Côte de la Roche-aux-Faucons, km 245,2 - 1,3 km, 11 %

Annemiek van Vleuten was in 2022 bij de vrouwen de beste in Luik. — © BELGA

Het parcours voor de vrouwen is 140 kilometer lang en telt acht hellingen:

Côte de Wanne, km 55 - 3,6 km, 5,1 %

Côte de Stockeu, km 51,6 - 1 km, 12,5 %

Côte de la Haute-Levée, km 65,8 - 2,2 km, 7,5 %

Col du Rosier, km 80 - 4,4 km, 5,9 %

Côte de Desnié, km 93,3 - 1,6 km, 8,1 %

Côte de la Redoute, km 106,1 - 1,6 km, 9,4 %

Côte des Forges, km 116,8 - 1,3 km, 7,8 %

Côte de la Roche-aux-Faucons, km 126,7 - 1,3 km, 11%.