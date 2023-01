Nicky Evrard (27) is de Gouden Schoen 2022 bij de vrouwen. De doelvrouw van OHL en de Red Flames komt zo in een rijtje met Tessa Wullaert (3x), Janice Cayman (2x) en Tine De Caigny (1x). Een bekroning voor haar sterk EK met de Red Flames afgelopen zomer en haar geslaagde transfer naar OHL, de leider in de Belgische competitie. Vijf dingen die u moet weten.