Vrouw vergeet sleutel en sluit zichzelf buiten, maar kan op slimme kat rekenen om haar weer binnen te laten

Katten staan te boek als zelfstandige dieren die zich weinig of helemaal niks aantrekken van het komen en gaan van hun eigenaar. Maar af en toe zijn we wel begaan met het lot van hun medebewoners. Dat kan de Chinese Zhao beamen nadat ze zichzelf had buitengesloten. De jonge vrouw was een pakje gaan halen en had de deur dichtgetrokken zodat haar katten niet zouden weglopen, maar was haar sleutel vergeten. Een slotenmaker bellen was uiteindelijk niet nodig want na een paar keer roepen, opende een van haar slimme poezen de deur.