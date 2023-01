Grote verrassing uit de gymnastiek: Dorien Motten, de beste Limburgse na Nina Derwael, gaat voor Georgië turnen. De dierenarts uit Bilzen raakte in België nog moeilijk in de nationale selecties, sinds haar getuigenis over het misbruik door de turncoaches waren haar kansen nihil geworden. Via een Georgisch paspoort kan ze haar dromen nu toch waarmaken.