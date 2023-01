Antwerp met grote delegatie aanwezig op gala van de Gouden Schoen: “Antwerp niet in de schijnwerpers? Nog niet!”

Van Bommel: “Ik ben zelf in Nederland twee keer voetballer van het jaar geworden en toen was het hele team uitgenodigd. Dat gaat hier helaas niet, want ik zal niet in de prijzen vallen. Maar we zijn toch met een grote groep hier en dat is leuk. De sfeer zit goed.”

In tegenstelling tot twee jaar geleden (toen won Lior Refealov) zal een Antwerpspeler de prijs dit jaar niet winnen. Het jaar 2023 is alvast wel goed begonnen voor de Great Old, vond Van Bommel. “Pas als een team goed functioneert, kan een individu uitblinken. Als we voortdoen zoals we nu bezig zijn, gaan we nog mooie dingen zien. Of er volgend jaar wel een Antwerpspeler de Gouden Schoen kan winnen? Als dat het geval is, hebben we het goed gedaan.

Toby Alderweireld: “Antwerp niet in de schijnwerpers? Nog niet!”

Toby Alderweireld werd geflankeerd door zijn vrouw Shani. “Je ziet hier veel mensen die je kent op een andere setting en dat is wel leuk. Zo kan mijn vrouw ook eens de ploegmaats leren kennen. En dan nog in mijn thuisstad Antwerpen, dat is alleen maar ne plus!” klonk de ex-Rode Duivel enthousiast.

De Antwerpspelers zullen hier niet in de schijnwerpers staan. “Nog niet!” onderbrak een goedgemutste Aldweireld. “Volgend jaar wel, schrijf maar op”, grapte de Antwerpaanvoerder. “De winnaar van vanavond is al bekend, maar wij zitten wel al in een goede flow dit jaar. Hopelijk kunnen we dat voortzetten.”

© BELGA

