Hasselt

Een grote veiling met topduiven moet geld opleveren voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte duivenmelkerslong. En tegelijk sensibiliseren want in het duivenwereldje is hierover nog te weinig geweten. “Of ze willen het niet horen. Uit angst om hun hobby te moeten stopzetten”, zegt initiatiefnemer Patrick Simaels uit Kortessem.