“Temperatuur blijft vannacht wellicht net boven het vriespunt, maar kans op rijmplekken is niet uitgesloten”

Vanavond kunnen er tijdelijk enkele gaten in het wolkendek verschijnen maar al snel zullen nieuwe lage wolken deze gaten komen opvullen.

De temperatuur blijft vannacht waarschijnlijk net boven het vriespunt schommelen. Mocht er ergens een toevallige opklaring verschijnen dan kan dat genoeg zijn om de wegdektemperatuur beneden nul te brengen waardoor er een kans op rijmplekken zou ontstaan.

Vrijdag slepen er veel dikke lage wolken over Limburg. Deze blokken veel zonnewarmte af waardoor het niet warmer wordt dan gemiddeld een graad of 3. Af en toe kan er ook wat lichte motregen uit de wolken worden geperst. De wind waait uit het noordoosten aan gemiddeld 2 tot vaak 3 Beaufort. Daardoor kan het schraal aanvoelen. We kunnen dus van een waterkoude, gure dag spreken.

