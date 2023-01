Dode en vier gewonden door man met zwaard in Zuid-Spaanse kerk

In het Spaanse Algericas heeft een man met een samoeraizwaard iemand gedood en vier mensen verwond. Hij zou eerst een pastoor hebben neergestoken in een kerk in een van de meest populaire wijken van de stad. Daarna zou de man in een tweede kerk een koster hebben doodgestoken. Volgens de Spaanse krant El mundo is de dader van Marokkaanse afkomst.