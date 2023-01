Een jaar geleden won Amaury Capiot de Franse openingskoers GP La Marseillaise. De kans dat Ben Hermans de met zijn knie sukkelende gouwgenoot zondag opvolgt, is nagenoeg onbestaande. Daarvoor gleed hij vorig jaar te diep weg in het covidmoeras. “Maar ik voel me wel klaar om te koersen”, klinkt het.