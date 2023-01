Sint-Truiden/Bilzen

In Noord-Limburg wordt voor het eerst een psychiatrisch ziekenhuis gebouwd. Dat gebeurt door de psychiatrische ziekenhuizen Asster in Sint-Truiden en MC St.-Jozef uit Munsterbilzen. Die twee kiezen ook om te fusioneren tot één groot ziekenhuis. “De nood is groot in Noord-Limburg: minstens 25 procent van onze patiënten komt van daar.”