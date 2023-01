Genk

Beyoncé gaf er afgelopen weekend nog een exclusief concert tot onvrede van haar fans, er komen celebs als Lewis Hamilton en Kendall Jenner over de vloer en in elke kamer liggen gouden tandenborstels. Tussen al die luxe in het Atlantis-hotel in Dubai loopt ook Genkenaar Simoné Perla rond, die ervoor zorgt dat de beroemdheden niks tekortkomen.