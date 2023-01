Borussia Dortmund gaat in Mainz alsnog met de zege aan de haal na goal in 93e minuut

De thuisploeg nam het heft snel in handen en zette de openingsgoal al na 120 seconden op het scorebord via Lee Jae-Sung. Evenveel seconden later bracht Dortmund zichzelf weer in de partij dankzij wintertransfer Ryerson. Nota bene de vervanger van de geblesseerde Thomas Meunier.

Bij die tussenstand leek het ook te blijven, maar het venijn zat in de staart. Op de doorgekopte corner stond invaller Reyna op de juiste plek om Dortmund van duur puntenverlies te behoeden. 1-2 in minuut 93.

Dortmund springt daardoor van de zevende naar de derde plaats in de Bundesliga, met 31 punten op de teller. Eintracht Frankfurt en Union Berlin kunnen er later op de avond nog wel overgaan.