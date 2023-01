Nairo Quintana gaat verrassend door en legt de lat hoog: “Ik wil een team uit Europa om grote koersen te rijden”

Nairo Quintana heeft nog geen nieuwe ploeg voor dit seizoen en dat heeft alles te maken met het nieuws dat midden augustus 2022 bekend raakte dat er tijdens de voorbije Tour de France twee keer sporen van Tramadol werden aangetroffen in zijn bloed: na de zevende etappe met aankomst op Super Planche des Belles Filles en na de elfde etappe met aankomst op de Col du Granon, waar de Colombiaan als tweede finishte.

De pijnstiller is verboden door de Internationale Wielerunie UCI, maar pas vanaf 2024 wordt hij ook gebannen door het Wereldantidopingagentschap WADA. Het gebruik van Tramadol is bijgevolg officieel (nog) geen dopingdelict, maar een medische inbreuk. Quintana zag zijn zesde plaats in de eindstand van de Tour geschrapt en die sanctie bleef overeind na beroep bij het Internationaal Sporttribunaal TAS.

Hoewel Quintana dus mag koersen, werd beslist zijn contractverlenging bij Arkéa-Samsic tot 2025 niet te laten doorgaan, waardoor hij sinds 31 december zonder ploeg zit.

Ploegen staan niet in de rij om een renner die in opspraak is gekomen aan te werven, ook al gaat het strikt genomen niet om een dopingvergrijp en blijft Quintana volhouden dat hij het middel niet nam. De zoektocht naar een werkgever wordt extra bemoeilijkt doordat heel wat ploegen aangesloten zijn bij de MPCC, le Mouvement pour un Cyclisme Crédible, een vereniging die een pioniersrol speelde in het verbieden van Tramadol en extra streng is tegenover prestatiebevorderende medische behandelingen. Wat meer is: Serge Parsani, de manager van het Italiaanse ProTeam Corretec, onthulde dat de organisatoren van de Giro en de Tour niet geneigd waren een wildcard uit te delen aan een ploeg die Quintana in dienst nam, hoewel de Colombiaan Giro en Vuelta won en drie keer op het Tourpodium stond.

En dus gonsde het de jongste weken van de geruchten dat Quintana de fiets aan de haak zou hangen. De aankondiging dat hij in Bogota een persconferentie gaf, werd gezien als een bevestiging dat de Colombiaan zijn wielerpensioen zou aankondigen.

Maar Quintana verraste: hij wil doorgaan met koersen. Hij liet uitschijnen dat hij eigenlijk al had kunnen tekenen bij een ploeg in zijn thuisland. Het continentale Medellín-EPM legde zelfs Miguel Ángel López vast ondanks dopingverdenkingen, maar Quintana is duidelijk: hij wil in Europa koersen en deelnemen aan de grootste wedstrijden op de kalender.

“Ik bedank de Colombiaanse teams voor interesse, maar ik wil nog steeds Colombia vertegenwoordigen in de grootste koersen ter wereld. Ik wil rijden voor een ploeg op het allerhoogste niveau en daar ben ik me nog steeds op aan het voorbereiden. Ik verkeer momenteel in goede vorm om door te gaan”, zei Quintana. “Ik heb me enkele ploegen gesproken, maar we kwamen niet tot een akkoord. Ik zal in februari naar Europa afreizen om met ploegen te gaan spreken.”

“Het leven van een renner staat symbool voor strijd”, zo legde Quintana uit waarom hij er niet zomaar de brui aan geeft. “Alle wielrenners in Colombia hebben in hun jeugd moeten vechten en ik ben geen uitzondering. Ik maak deel uit van de wielrenners die zijn opgestaan ​​uit armoede, ongelijkheid en onrecht. Ik wil Colombianen, fietsers en arbeiders, blijven inspireren. Er zijn in de wereld veel mensen die geconfronteerd worden met moeilijkheden en ze blijven, net als ik, strijdvaardig.”

“Ik zal blijven vechten om te mogen koersen, zolang mijn lichaam me dat toestaat. Ik ben een eerlijke wielrenner, bij al mijn antidopingcontroles heb ik geen problemen gehad. Sinds ik prof ben, volg ik de regels en respecteer ik de fair play.”