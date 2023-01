Olena Zelenska deelt emotionele boodschap op verjaardag van haar echtgenoot

De oorlog in Oekraïne woedt al bijna elf maanden en de Oekraïense president Volodimir Zelenski bleef al die tijd vol moed spreken tegen zijn bevolking en de met uitbreiding tegen de rest van de wereld. Woensdag is zijn 45ste verjaardag. Ter ere van die verjaardag deelde zijn vrouw Olena een foto op sociale media. Daarbij schreef ze dat haar vaak gevraagd wordt wat er het afgelopen jaar aan haar man veranderd is. “Hij is hetzelfde. Hij is dezelfde man die ik ontmoette toen we zeventien waren.”

Maar eigenlijk is er wel iets anders, voegt ze eraan toe. “Je lacht nu veel minder”, schrijft ze. “Ik wens je meer redenen om te glimlachen. En je weet wat daarvoor nodig is. Dat weten we allemaal.”

“Je hebt genoeg koppigheid”, gaat ze verder. “Het belangrijkste is om genoeg gezondheid te hebben. Dus wees gezond! Ik wil altijd met je lachen. Geef me deze kans!”

(sgg)