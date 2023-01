Binnenkort pakt Play4 uit met Assisen, de eerste interactieve fictieserie in Vlaanderen. Kijkers zullen niet enkel getuige zijn van een rechtszaak, ze zullen aan het einde van de rit ook zelf beslissen of actrice Violet Braeckman de gevangenis in vliegt. Televisie die je live aan het scherm kluistert, of dat is toch de betrachting. “Dit is een reeks die je maar één keer kan uitzenden.”