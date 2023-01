Voormalig Britse minister van Volksgezondheid aangevallen in Londense metro

In Londen is een man gearresteerd die verdacht wordt van een aanval op de voormalige Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock in de metro in de Britse hoofdstad. Hancock zou ongedeerd zijn gebleven.

Het incident deed zich voor in het metrostation van Westminster, maar de man zou de ex-minister zijn blijven aanvallen in het metrostel zelf. Een woordvoerder van Hancock sprak over een “onaangename ontmoeting”.

“Een 61-jarige man is opgepakt op verdenking van geweldpleging en schending van de openbare orde en blijft in hechtenis”, verklaart de politie. Volgens de woordvoerder van Hancock zouden de politie en het personeel van de Londense metro “fantastisch” hebben gereageerd. Hij voegde eraan toe dat “dit soort gedrag zelden voorkomt” en benadrukte het “belang om een einde te maken aan ongefundeerde desinformatie die zoveel schade veroorzaakt”.

Coronavirus

Hancock was minister van Volksgezondheid toen in het voorjaar van 2020 het coronavirus het Verenigd Koninkrijk bereikte. Zo werd hij een bekend gezicht in de Britse politiek, maar in juni 2021 moest hij een stap opzijzetten toen aan het licht kwam dat hij zijn eigen afstandsregels had geschonden voor een buitenechtelijke affaire met een naaste medewerkster.

Hancock nam vorig jaar deel aan I’m a Celebrity ... Get Me Out of Here!, een realityshow met gemiddeld twaalf miljoen kijkers waarin bekende Britten de jungle worden ingestuurd en op de proef worden gesteld. Zijn deelname aan het programma leidde tot veel kritiek aangezien hij nog lid was van het Britse parlement. De conservatieve fractie schorste hem vanwege zijn deelname aan de realityshow.

Criticasters verweten Hancock dat hij met zijn optreden in de show zijn imago wilde oppoetsen en extra geld wilde opstrijken, in plaats van zich te bekommeren om zijn kiezers.