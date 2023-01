Populaire transgender vrouw na veroordeling in Kameroen naar België uitgeweken

Shakiro, een trans vrouw die in Kameroen tot een gevangenisstraf van vijf jaar veroordeeld werd, is in België aangekomen, waar ze na een ballingschap in Nigeria een visum gekregen heeft, zo heeft haar advocate bekendgemaakt.

De trans vrouw, die heel populair is op de sociale netwerken in Kameroen, werd in februari 2021 in Douala, de economische hoofdstad van het land, gearresteerd voordat ze schuldig verklaard werd aan “poging tot homoseksualiteit”. In mei van dat jaar werd ze tot vijf jaar cel veroordeeld, de zwaarste straf voor homoseksuele praktijken in Kameroen. Ze ging in beroep tegen het vonnis voordat ze half juli 2021 voorlopig vrijgelaten werd.

Een maand later werd Shakiro het slachtoffer van een brutale agressie, waarbij ze door een groep geweldenaars uit een taxi gesleurd en afgeranseld werd, zo had de ngo Human Rights Watch (HRW) gemeld, die de autoriteiten opriep de wet tegen homoseksualiteit op te heffen.

Humanitair visum

Shakiro vertrok daarna naar buurland Nigeria, zei Alexandre Marcel, de voorzitter van het comité Idaho France, een vereniging die hulp biedt aan lgbt’ers. “Ze kreeg asiel in België en vertrok in alle discretie vanuit Lagos naar Brussel”, bevestigde haar advocate Alice Nkom. In Nigeria geraakte ze aan “een humanitair visum” voor België, preciseerde Marcel.

Meester Nkom zei dat haar cliënte nog wachtte op de uitkomst van haar proces voor het hof van beroep van Douala.

Op seksuele betrekkingen met iemand van hetzelfde geslacht staan in Kameroen gevangenisstraffen van zes maanden tot vijf jaar en boetes tot 200.000 FCFA (304 euro).