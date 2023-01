Hasselt

Kringloopwinkel Okazi start zaterdag met een nieuw concept in het vroegere Hendrikshuis in de Dorpsstraat in Hasselt. “In Okazi Boutique brengen we de speciale dingen samen die we in de aanbieding hebben. Tegelijk zetten we in op sociale tewerkstelling en hergebruik”, zegt Heidi Pex van Okazi.