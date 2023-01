Lummen/Riemst

Vóór Tchiah Ommar (28) – Hunter Falls van Eurosong – schoolliep in Hasselt, kende hij een levensloop die voer is voor een thriller. Zijn moeder vluchtte voor de Golfoorlog in Irak, op zijn derde werd hij ontvoerd door zijn vader, maar nu staat hij er met de opgewekte dansplaat ‘Ooh La La’. “Schoonheid in verdriet, dat is de story of my life.”