Maaseik herrijst in golden set en staat in Europese kwartfinale

Mirakels. In de sport bestaan ze (gelukkig) nog. Vraag maar in Maaseik. Greenyard kreeg in Ceske Budejovice een 3-0 rond de oren, maar herrees in de allesbeslissende golden set (9-15) en plaatste zich alsnog voor de kwartfinale van de CEV Cup.

Ferre Reggers kreeg - na zijn sterke invalbeurt in de heenmatch - de voorkeur op Cox als opposite. Voor de rest koos coach Bertini voor zijn typeploeg. Maaseik speelde in set één voortdurend jojo: de Tsjechen - met een beresterke Licek - sloegen een kleine kloof, maar Maaseik kwam telkens terug. Vooral dankzij een efficiënte Reggers (6 op 8). De spanning was te snijden. Ceske Budejovice kreeg drie setballen, maar Maaseik redde ze allemaal. Tijd om een handje toe te steken, dacht de Tsjechische lijnrechter. De man gaf een duidelijk ace van Protopsaltis buiten: 26-25 in plaats van 25-26, want er werd zonder Challenge gespeeld. En de vierde setbal was wel raak voor de Tsjechen.

Van kwaad naar erger

Hetzelfde spelbeeld in set twee. Ceske Budejovice liep opnieuw op kousenvoeten uit (10-6). Maaseik vocht terug - vooral dankzij Regggers - en kwam na twee punten op rij van Treial voor het eerst op voorsprong (15-16). De trein eindelijk vertrokken? Helaas voor de Maaslanders. Ex-spelers Martin Lebl (1999-2002) en Ales Holubec (2006-2009) zagen in de tribunes dat Protopsaltis en co te vaak hun tanden stuk beten op het sterke Tsjechische blok: 25-21.

Het ging van kwaad naar erger in set drie. In een mum van tijd stond het 10-4. Baghdady kwam Bartos vervangen, maar de wintertransfer kon de bakens ook niet verzetten. Maaseik werd nu helemaal in de vernieling gespeeld. Bertini gooide er Hetman, Cox en Aloisi nog in, maar allemaal tevergeefs. Van Schie (ex-Roeselare) en co deden wat ze wilden: 25-16.

Treial on fire

Maaseik had nog een laatste strohalm: de golden set. een allerlaatste set tot 15, die over de kwalificatie moest beslissen. Grote vraag: kon Greenyard zich over die mentale dreun in set 3 heenzetten?

Bertini begon die golden set opnieuw met zijn basisploeg, die - op Reggers na - nochtans helemaal niet had kunnen overtuigen. Maar de Italiaanse coach kreeg gelijk. Met de rug tegen de muur lukte het plots wel voor Maaseik. Treial pakte uit met een killblock, Reggers bleef knallen en Protopsaltis haalde eindelijk zijn technisch vernuft boven: 5-10. Vooral Treial steeg in de golden set boven zichzelf uit: 8-14. Reggers - wie anders - klaarde klus: 9-15.

Sets: 27-25, 25-21, 25-16, 9-15 (golden set) CESKE BUDEJOVICE: Van Schie, Licek, Stoilovic, Ondrovic, Giraudo, Polak, libero: Krystof. Vielen in: Sedlacek. MAASEIK: Treial, Reggers, Bartos, Vanker, Fornes, Protopsaltis, libero: Perin. Vielen in: Hetman, Baghdady, Aloisi, Cox.

© RR

Nieuwe coach voor Maaseik?

Volgens het programmaboekje van Ceske Budejovice was Maaseik met een nieuwe coach naar Tsjechië afgereisd. Bij hoofdtrainer stond ene Fulvio Verstappen genoteerd in plaats van Fulvio Bertini. Hoe de Tsjechen aan de naam Verstappen geraakten? Bij Schönenwerd, de vorige tegenstander van Ceske Budejovice in de CEV Cup, is Johan Verstappen hoofdcoach. Allicht hebben ze die twee namen per ongeluk door elkaar gehaald. Een oude bekende overigens, die Verstappen. Van 2003 tot 2007 was de Nederlander hoofdtrainer bij Halen en in 2012/13 assistent in Maaseik. (jüs)