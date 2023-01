Louis Vervaeke dicht bij eerste profzege in Mallorca: “Ik speelde alles of niets, maar Rui Costa weet hoe je een koers moet afmaken”

De 29-jarige Oost-Vlaming Louis Vervaeke is dicht bij zijn eerste profzege gekomen tijdens de Trofeo Calvia, het eerste luik van de Challenge Mallorca. Hij moest het in de sprint afleggen tegen Rui Costa. “Je kon zien waarom hij oud-wereldkampioen is.”

Soudal - Quick-Step, de Belgische ploeg van Vervaeke, leek de eerste wedstrijd op het Spaanse fietseiland Mallorca helemaal onder controle te hebben. In de finale hadden ze met Vervaeke, tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe, Andrea Bagioli en de Deense aanwinst Casper Pedersen vier kaarten om mee te spelen. Uiteindelijk ging het toch mis.

“We wisten dat de afdaling van de Coll de Soller echt technisch en hectisch zou zijn. Dus probeerden we als ploeg op de top zo goed mogelijk vooraan te zitten, en gingen we dan gewoon volgas naar beneden. En plots waren we met twaalf weg, waaronder vijf van onze ploeg”, vertelt Vervaeke hoe zijn team de macht had genomen. “Helaas verloren we nadien wel Ilan (Van Wilder), die viel (zonder ernstige blessures). Maar we bleven geloven in onze kansen. En ik voelde me goed.”

In de finale van de koers schoof Vervaeke samen met Rui Costa naar twee vroege vluchters. “We probeerden met de ploeg onze goede kaarten uit te spelen. Maar misschien was ik niet de beste kaart. Ik ben niet de snelste. Ik speelde alles of niets op de laatste klim, maar helaas kwam de rest in de afdaling terug. Ik wist daarna dat het in de sprint heel moeilijk zou worden tegen Rui Costa. Ik probeerde het zo cool als mogelijk te spelen, maar hij is oud-wereldkampioen, en je kon zien waarom: hij weet hoe hij een koers moet afmaken. Mijn tweede plaats is een logisch resultaat.”

Vervaeke onthoudt het positieve voor wat komt, want ook de komende dagen zijn er nog enkele heuvelachtige wedstrijden op Mallorca. “Het belangrijkste is dat we vandaag getoond hebben hoe gemotiveerd we zijn. Dit geeft vertrouwen voor de volgende koersen hier op Mallorca.”