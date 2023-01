Emma Meesseman schittert in Euroleague en stuwt Fenerbahce naar winst in topper tegen Bologna

Emma Meesseman blijft schitteren in de Euroleague Women. De Belgian Cat leidde met 22 punten (10 op 13 shots), 6 rebounds en 3 assists Fenerbahce Istanbul in de topper tegen het Italiaanse Virtus Bologna naar een 95-73 overwinning.

Met 9 op 11 staat Fenerbahce Istanbul aan de leiding in poule A en zijn ze tevens zo goed als zeker van een stek in de kwartfinale. Na 14 speeldagen is de top-4 van de twee poules van acht geplaatst voor de kwartfinales van de Euroleague Women.

In poule B ontvangt Kangoeroes Mechelen donderdagavond (20u30, De Schalk, Willebroek) het Spaanse Salamanca Avenida. (cpm)